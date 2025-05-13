В Азербайджане ужесточается наказание за кражу
Наказание за кражу в Азербайджане может стать жестче. Максимальный срок лишения свободы по данной статье увеличивается с двух до трех лет.
Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения включены в проект поправок к Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, который будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 16 мая.
Согласно новому проекту, за кражу теперь могут быть назначены следующие наказания:
от 360 до 480 часов общественных работ,
либо до 2 лет исправительных работ,
либо до 2 лет ограничения свободы,
либо до 3 лет лишения свободы.
В действующей редакции закона за кражу предусматривалось все то же самое, но срок лишения свободы не превышал двух лет. Таким образом, новая инициатива увеличивает верхний предел наказания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре