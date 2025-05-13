В Азербайджане ужесточается наказание за кражу

Наказание за кражу в Азербайджане может стать жестче. Максимальный срок лишения свободы по данной статье увеличивается с двух до трех лет.

Как сообщает Day.Az, соответствующие изменения включены в проект поправок к Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, который будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 16 мая.

Согласно новому проекту, за кражу теперь могут быть назначены следующие наказания:

от 360 до 480 часов общественных работ,

либо до 2 лет исправительных работ,

либо до 2 лет ограничения свободы,

либо до 3 лет лишения свободы.

В действующей редакции закона за кражу предусматривалось все то же самое, но срок лишения свободы не превышал двух лет. Таким образом, новая инициатива увеличивает верхний предел наказания.