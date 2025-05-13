Азербайджанских режиссёров наградили на Международном кинофестивале "Туран" в Турции

В Измире прошёл II Международный кинофестиваль "Туран", организованный Эгейским Университетом при содействии Главного управления кино министерства культуры и туризма Турции и Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ, сообщил Day.Az режиссер Мазахир Гашимов.

Фестиваль, прошедший под слоганом "Кызылэльма" (Красное Яблоко), снова продемонстрировал богатство и неразрывные культурные связи тюркского мира в киноиндустрии.

На участие в фестивале поступило 1675 заявок из 80 стран. В конкурсе приняли участие 324 фильма из Турции, 32 - из Азербайджана, 7 - из Кыргызстана, 17 - из Казахстана, 13 - из Узбекистана и 10 - из Туркменистана. После того, как все заявки были рассмотрены и выбраны комитетом, состоящим из авторитетных членов жюри, были определены победители. Помимо призовых фильмов, были вручены специальные награды в 13-и категориях, таких как "Премия за жизненные достижения", "Премия за вклад в киноискусство" и "Премия за вклад в человеческие ценности".

Представители Азербайджана были отмечены рядом наград. Первого места как лучший азербайджанский фильм удостоен художественный фильм "Вам письмо" режиссера Мазахира Гашимова. Эртуран Наджафи за фильм "Новруз" и Эльмар Байрамов за фильм "Дыхание" получили специальные призы от азербайджанского жюри. В категории документальных короткометражных фильмов лучшим стал фильм "Полустальной". Премии за фильм были удостоены режиссёр Джавид Самедов и герой фильма Полад Рзаев. Премия "Молодые таланты" была вручена молодым режиссёрам Инджи и Кёвсар Гурбан. В состав жюри также вошли Амиль Мамиев и Валех Ахмедов.