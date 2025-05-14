Назван главный источник контрафакта в мире

По итогам 2021 года объем мировой торговли контрафактом по всему миру составил 467 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, главный источник таких товаров назвали в Организации экономического сотрудничества и развития и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза (ОЭСР).

Большинство контрафактных товаров - одежда, обувь и изделия из кожи. В то же время в последние годы участились случаи подделки автодеталей, лекарств, косметики, игрушек и продуктов. Основным источником контрафакта стал Китай - на его долю пришлась почти половина (45 процента) таких товаров. Среди лидеров также отметились другие страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Незаконная торговля угрожает общественной безопасности, подрывает права интеллектуальной собственности и препятствует экономическому росту, и риски могут возрасти по мере того, как производители подделок будут использовать новые технологии и методы, чтобы избежать обнаружения", - объяснил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.