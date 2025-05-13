Китайская Beijing EFUN Group нацелена на расширение партнерства с Азербайджаном

Китайская компания Beijing EFUN Group заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном и поиске партнёров на местном рынке.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил Trend директор по продажам Beijing EFUN Technology Картер Се (Carter Xie) в ходе 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки - Caspian Agro.

"Мы впервые приехали в Азербайджан на выставку. Наша цель - изучить рынок и найти партнёров, например, в качестве эксклюзивного агентства. Мы производим бетоносмесители, мусоровозы, шасси, а также тракторы марки WEW. Кроме того, мы сотрудничаем с известными брендами, такими как Fortune и Karma. Надеемся, что сможем успешно представить свою продукцию и наладить связи с потенциальными клиентами", - сказал он.

По словам представителя компании, после завершения выставки делегация планирует посетить местные предприятия и продолжить изучение рынка.

Отметим, международная выставка Caspian Agro проходит с 13 по 16 мая. В её рамках проводится II Международный форум аграрных инноваций. В выставке участвуют 450 компаний из 31 страны.