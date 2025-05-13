В Италии произошло землетрясение

На территории вулканического района Флегрейские поля, расположенного неподалёку от Неаполя, произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии, передаёт Day.Az.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах к западу от Неаполя - крупного города, в котором проживает около 974 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 3 километра.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.