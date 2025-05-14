Трамп рассказал что сделает с подаренным ему самолетом

Трамп рассказал о подаренном ему Катаром самолете стоимостью в 400 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом он сообщает Fox News.

Некоторые люди говорят: "О, вы не должны принимать подарки ради страны". Мое мнение таково: почему бы мне не принять подарок? Мы делаем подарки всем остальным. Я думаю, пройдет пара лет, прежде чем боинги закончатся.