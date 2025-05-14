https://news.day.az/world/1752512.html Трамп рассказал что сделает с подаренным ему самолетом - ВИДЕО Трамп рассказал о подаренном ему Катаром самолете стоимостью в 400 млн долларов. Как передает Day.Az, об этом он сообщает Fox News. Некоторые люди говорят: "О, вы не должны принимать подарки ради страны". Мое мнение таково: почему бы мне не принять подарок? Мы делаем подарки всем остальным.
Трамп рассказал что сделает с подаренным ему самолетом - ВИДЕО
Трамп рассказал о подаренном ему Катаром самолете стоимостью в 400 млн долларов.
Как передает Day.Az, об этом он сообщает Fox News.
Некоторые люди говорят: "О, вы не должны принимать подарки ради страны". Мое мнение таково: почему бы мне не принять подарок? Мы делаем подарки всем остальным. Я думаю, пройдет пара лет, прежде чем боинги закончатся.
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