https://news.day.az/world/1752512.html

Трамп рассказал что сделает с подаренным ему самолетом - ВИДЕО

Трамп рассказал о подаренном ему Катаром самолете стоимостью в 400 млн долларов. Как передает Day.Az, об этом он сообщает Fox News. Некоторые люди говорят: "О, вы не должны принимать подарки ради страны". Мое мнение таково: почему бы мне не принять подарок? Мы делаем подарки всем остальным.