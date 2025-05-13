Тяжелое ДТП в Нахчыване, есть пострадавшие - ФОТО
В Нахчыване произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре пешехода.
Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован на улице Азадлыг.
Автомобиль марки Toyota с номером 75-BN-561, за рулём которого находился Серхан Бабаев, совершил наезд на группу пешеходов: 2006 года рождения Гюльсюм Гулиева, Дарья Гулиева, Эфсане Исаева и 2005 года рождения Ханымзери Тагиева.
Пострадавшие были срочно доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу. Состояние Гюльсюм Гулиевой оценивается как тяжёлое - она помещена в реанимационное отделение.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, начато расследование.
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