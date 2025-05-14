Ученые совершили прорыв в вакцинации от COVID-19 и других инфекций
Американские ученые из Йельского университета сделали открытие, способное изменить подход к вакцинации против респираторных заболеваний. Они разработали новую стратегию вакцинации, сочетающую традиционную инъекцию с назальным введением препарата.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Nature Immunology (NatImmun).
Новый метод, названный "прайм-энд-спайк", предполагает сначала внутримышечное введение мРНК-вакцины, а затем использование назального спрея с шиповидным белком вируса. Важно отметить, что назальный компонент не содержит адъювантов - дополнительных веществ, которые могут вызывать побочные эффекты.
Результаты тестов показали, что такой подход вызывает мощный иммунный ответ именно в дыхательных путях - месте первичного проникновения вируса.
После назального введения у подопытных мышей наблюдалась активная выработка иммуноглобулина А (IgA) в легких и носовых проходах, что обеспечивает первую линию защиты от инфекции.
Особенностью подхода стало участие Т-клеток памяти, которые помогают В-клеткам производить защитные антитела. Повторное назальное введение препарата дополнительно усиливало иммунный ответ.
Назальный подход потенциально может не только предотвращать тяжелое течение болезни, но и блокировать само заражение и передачу вируса, отметили исследователи.
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