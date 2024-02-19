Генсек ТЮРКПА направил письмо председателю ПАСЕ

19 февраля генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Тюркских Государств (ТюркПА) Мехмет Суреййа направил письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросу Русопулосу, передает Day.Az.

В своем письме генеральный секретарь ТюркПА поздравляет Теодороса Русопулоса с избранием председателем ПАСЕ и желает ему успехов в работе.

Кроме того, в письме отмечается, что особенно в нынешнее время, когда парламентская дипломатия и диалог приобретают всё большее значение, межпарламентские организации выступают в качестве важных платформ, помогающих наводить мосты между странами и народами. Превознося конструктивный и искренний диалог между парламентариями со всего мира как парламентское измерение турецкого сотрудничества, Суреййа, в то же время, выражает обеспокоенность принятием резолюции об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Выражается глубокое сожаление ТюркПА о принятии этой резолюции. Отмечается, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики как один из членов-учредителей ТюркПА играет важную роль в продвижении принципов диалога и сотрудничества в Тюркском мире и за его пределами, подчеркнуто в письме.

"Успешное председательство Азербайджанской Республики в Движении Неприсоединения и её достижения, а также учреждение по инициативе Азербайджана Парламентской сети ДН с её последующим превращением в короткие сроки в эффективную площадку для межпарламентского диалога свидетельствуют о значительных усилиях Азербайджана по решению проблем глобального масштаба. Кроме того, как отмечено в письме, Азербайджан играет существенную роль в сохранении культурного разнообразия, а также в содействии диалогу между культурами и цивилизациями", - сказано в письме.

"Являясь членом Совета Европы с 2001-го года, Азербайджан в последние годы своими усилиями и сотрудничеством внёс вклад в защиту фундаментальных принципов Организации. Мы считаем, пишет Суреййа, что парламентская дипломатия и многосторонние организации, такие как ПАСЕ, должны играть более значительную роль в создании атмосферы диалога и сотрудничества на фоне растущей политической напряженности и новых вызовов во всем мире, продолжая служить объединяющими и инклюзивными механизмами. В таком контексте и для сохранения конструктивного и неограниченного диалога между всеми парламентариями важно, чтобы азербайджанская делегация продолжала участвовать в работе ПАСЕ, подчёркнуто в послании генерального секретаря ТюркПА", - подчеркнул генсек ТюркПА.

В конце письма выражается уверенность в том, что, исходя из вышеизложенного, данная резолюция, не соответствующая принципам диалога и сотрудничества, будет пересмотрена, а деятельность азербайджанской делегации в ПАСЕ будет восстановлена.

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