Премьер-министр Азербайджана провел заседание инвестиционного холдинга

Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова были обсуждены отчет о деятельности портфельных компаний по итогам 2023 года, переданных в управление холдинга, основные финансовые результаты, включая показатели валовой выручки и EBITDA, результаты проекта оценки корпоративного управления инвестиционного холдинга и портфельных компаний Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Также, подробно обсуждались обзорный отчет о деятельности и стратегическом видении ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", правила составления бюджета, утверждения и контроля портфельных компаний и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслана Алиханова и председателя ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауфа Велиева.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета инвестиционного холдинга были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения совету директоров холдинга.

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