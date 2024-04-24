https://news.day.az/politics/1654823.html Президент Кыргызстана о строительстве школы в Агдамском районе
Президент Кыргызстана о строительстве школы в Агдамском районе
Строительство школы в Агдамском районе является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликтов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы", - добавил Президент Кыргызстана.
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