Президент Кыргызстана о строительстве школы в Агдамском районе

Строительство школы в Агдамском районе является вкладом Кыргызстана в дело восстановления мира в регионах, пострадавших от конфликтов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Завтра мы планируем заложить капсулу перед началом строительства этой школы", - добавил Президент Кыргызстана.