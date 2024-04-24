В Украине призвали снять кандидатуру Варданяна на Нобелевскую премию мира

Депутаты Верховной Рады Украины обеспокоены тем, что армянский миллиардер бывший "государственный министр" ныне не существующего сепаратистского режима Рубен Варданян может получить шанс попасть в списки лауреатов Нобелевской премии и отбелить таким образом свою репутацию.

Как передает Day.Az, об этом пишут украинские СМИ.

Журналисты обратили внимание на посты политиков в Facebook, где они заявляют, что недопустимо номинировать на премию человека, замешанного в коррупционных скандалах и являющегося врагом Украины.

"Сегодня в "Миротворце" - завтра в номинантах на Нобелевскую премию. Абсурд!" - написал нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас.

"Я подписал письмо, которое призывает Нобелевский комитет отклонить кандидатуру Рубена Варданяна как потенциального лауреата Нобелевской премии мира", - отметил народный депутат Юрий Камельчук.

Отметим, что Варданян внесен в базу "Миротворец" за "поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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