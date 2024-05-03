Комиссия США по религиозной свободе клевещет на Азербайджан

Автор: Байрам Эльшадов

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала годовой отчет за 2024 год, в котором отражен взгляд органа на состояние религиозных свобод в мире. В своем отчете структура рассмотрела и увидела "ухудшение условий религиозной свободы в Азербайджане в 2023 году". Но судя по отчету комиссии, являющейся федеральным органом США, побеспокоиться стоило бы за имидж организации, так как отчет пестрит абсолютно глупой и неуместной аргументацией.

Начнем с того, что одним из пунктов критики является беспокойство об "армянском наследии" в Карабахе. Сложно понять, где и как в США увидели "армянское наследие", учитывая, что те храмы, которые армяне считают своими, являются албанскими. В качестве аргументации приводятся какие-то "спутниковые снимки" и независимые данные, которые указывают на "вероятные повреждения". Получается, что Комиссия не совсем уверена в имеющихся у нее данных, но решила на всякий случай покритиковать Азербайджан.

Конечно, можно сделать скидку на то, что в США не сильно знакомы с древней историей региона. Но как тогда объяснить то, что Комиссия США по международной религиозной свободе умудрилась не заметить около трех десятков лет оккупации, полностью уничтоженную культуру Азербайджана и стертые с лица земли города. Неужели специалисты комиссии не умеют находить информацию в открытом доступе? Конечно же, нет. Все дело в том, что для отчета подбиралась информация, которая соответствует повестке и позиции органа.

Дело в том, что структура неоднократно подвергалась критике за то, что демонстрировала явную предвзятость. В 2010 году в The Washington Post была опубликована статья, в которой Комиссия по международной религиозной свободе обвинялась в предвзятом отношении к мусульманам. Также статья описывала частые случаи внутренних разборок. Один из таких случаев привел к увольнению сотрудницы-мусульманки, несмотря на положительные отзывы коллег о ее работе.

В статье также отмечается, что один из бывших членов комиссии указал на то, что федеральный орган больше склонен рассматривать жалобы христиан, а на нарушения против представителей других религий часто закрываются глаза.

А в 2018 году Комиссия оказалась втянута в еще один крупный скандал, когда руководство над органом перешло к придерживающемуся крайне правых взглядов Тони Перкинсу. СМИ критиковали это назначение за то, что Перкинс демонстрировал неприязнь к религиозным и иным меньшинствам. Также его обвиняли в связях с Ку-Клукс-Кланом.

Учитывая наличие столь серьезных обвинений, не вызывает сомнений, что Комиссия США по международной религиозной свободе является скомпрометированным органом. И отчеты этого органа не имеют практической ценности в силу предвзятого отношения к определенным группам людей и стран.

В контексте отчета об Азербайджане также важно отметить, что по какой-то причине Комиссия совсем не рассматривает то, что в Азербайджане проживает большое число лиц разных вероисповеданий, в отличии от других региональных моноэтнических стран, в которых сжигают синагогу. Причина становится понятна, учитывая антиисламскую направленность структуры, указанную выше.

Учитывая все свои прошлые грехи и предвзятость, Комиссия США не имеет права учить кого-либо чему-либо. Для начала этому органу стоило бы навести внутренний порядок и избавиться от клейма, преследующего его много лет.