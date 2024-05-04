Представитель Еврокомиссии ознакомился с процессом разминирования в Агдаме

Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман ознакомился с процессом разминирования в Агдаме.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации Герта Яна Купмана на странице в соцсети Х.

"Сегодня я посетил Агдам на западе Азербайджана, чтобы узнать больше о местных потребностях в разминировании", - написал он.

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