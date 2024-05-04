https://news.day.az/politics/1657771.html Представитель Еврокомиссии ознакомился с процессом разминирования в Агдаме - ФОТО
Представитель Еврокомиссии ознакомился с процессом разминирования в Агдаме - ФОТО
Генеральный директор Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман ознакомился с процессом разминирования в Агдаме.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации Герта Яна Купмана на странице в соцсети Х.
"Сегодня я посетил Агдам на западе Азербайджана, чтобы узнать больше о местных потребностях в разминировании", - написал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре