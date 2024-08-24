Баку ответил на провокационное интервью Франка Швабе

Мнения, высказанные в адрес политического руководства Азербайджана, одной из ведущих стран с точки зрения политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос о предвзятых высказываниях депутата парламента Германии Франка Швабе в адрес Азербайджана.

"Прежде всего, хотелось бы отметить, что взгляды Франка Швабе, известного по ряду коррупционных дел и темных деловых связей, об Азербайджане и руководстве страны, показывают, насколько предвзятым, фальшивым и лицемерным политиком является этот человек.

Мнения, высказанные в адрес политического руководства Азербайджана, одной из ведущих стран по показателям политической стабильности, экономического развития и прогресса, расцениваются, прежде всего, как предвзятое отношение к успехам страны. В то же время фактом является то, что предпринимаемые Азербайджаном шаги по освобождению земель, находившихся под оккупацией почти 30 лет, и наша независимая политика не совпадают с коварными намерениями таких людей, как Швабе, что беспокоит их.

Франк Швабе прекрасно осознает, что единственная причина, по которой наблюдатели ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис, заключается в том, что мандат азербайджанской делегации до сих пор не восстановлен, несмотря на политические обещания, данные нашей стране, в том числе со стороны немецких официальных лиц.

Выражая озабоченность по поводу азербайджано-российских отношений, Швабе было бы уместно рассказать о людях, которые сотрудничают с Россией в Германии и ПАСЕ, а сегодня даже тесно сотрудничают с российской компанией "Газпром".

В то же время председательство Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) было обусловлено политическими мотивами, не связанными с этим процессом, выражением мнений, противоречащих сути борьбы с климатом. Изменения, в том числе обязательства нашей страны, еще раз продемонстрировали предвзятое отношение Швабе к Азербайджану.

Что касается намерения Швабе посетить нашу страну в рамках COP29, отметим, что те, кто проголосовал против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список "нежелательных лиц". Если указанные лица приедут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию страны.

Азербайджан привержен своим обязательствам на международном уровне, он хорошо понимает эти обязательства. При этом еще раз подчеркиваем, что применение этих обязательств только на основе односторонних и двойных стандартов, злоупотребление ими и применение предвзятых подходов к нашей стране не допускаются", - говорится в заявлении.

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