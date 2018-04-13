Арзу Нагиев: Отчет БДПИЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане - абсурд

Предвзятый отчет БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане, конечно, вызывает сожаление.

Об этом в пятницу сказал Trend политический эксперт Арзу Нагиев, передает Day.Az.

Эксперт отметил, что наблюдатели из европейских стран неоднократно заявляли, что голосование было прозрачным и проходило в соответствии с международными нормами.

"Конкретные мнения наблюдателей о справедливом проведении выборов отражены в местных и зарубежных СМИ, социальных сетях. Заявление, сделанное после этого миссией ПА и БДИПЧ ОБСЕ, просто абсурдное. Интересный момент заключается в том, что ряд радикальных групп, называющих себя "демократическими силами", продемонстрировал явную предвзятость в своих заявлениях. Нет сомнений в том, что за этим стоит заранее подготовленный текст и сценарий. Это политика, вытекающая из двойных стандартов. Это является шагом, предпринятым против внутренней и внешней политики независимого Азербайджана. С технической точки зрения миссия, которая не в состоянии представить какие-либо замечания, не в силах повлиять на политический курс Азербайджана своими декларативными и не опирающимися на какие-либо факты заявлениями", - отметил эксперт.

Напомним, что в конце вчерашней пресс-конференции миссия БДИПЧ ОБСЕ, озвучившая мнение, не отражающее действительность по президентским выборам, заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

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