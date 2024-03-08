Исполнившая роль Чудо-женщины стала мамой в четвертый раз

Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины, снова стала мамой. У них с Яроном Версано родилась четвертая девочка, которую назвали Ори. Как передает Day.Az, об этом звезда рассказала в социальной сети Instagram.

"Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что в переводе с иврита означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Папа тоже довольно крутой", - подписала актриса фото из роддома с новорожденной малышкой. Поздравляем!

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