41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в топе и шортах

Певица Наталья Подольская снялась на тренировке. Исполнительница опубликовала фотографию в Instagram, передает Day.Az.

41-летняя Наталья Подольская предстала перед камерой в спортивном костюме черного цвета. Певица надела топ и шорты с белыми полосками. Она дополнила образ кроссовками с золотистыми вставками. Исполнительница собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Знаменитость рассказала поклонникам, что отправилась на интервальную тренировку средней интенсивности strong body.

Наталья Подольская состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым. Знаменитости познакомились в 2005 году на проекте "Большие гонки". Исполнительница рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, но он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской.

В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

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