Голливуд всколыхнет новая свадьба! 31-летняя звезда фильмов "Ла-Ла-Ленд" и "Фаворитка" Эмма Стоун и 34-летний режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери готовы связать себя узами брака. Дэйв поделился в своем Instagram снимком с возлюбленной, на котором она продемонстрировала помолвочное кольцо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, комментировать фото Дэйв не стал, а лишь оставил смайл в виде сердца.

Отметим, что Стоун и МакКери начали встречаться два года назад и долгое время старались не афишировать свой роман, а официально вместе они вышли в свет лишь в начале этого года - они стали гостями премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.