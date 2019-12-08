https://news.day.az/showbiz/1183398.html Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом
По словам Пригожина, в больнице пострадавшему сделали операцию.
Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в больницу после ДТП в Ленинградской области, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как рассказал телеканалу продюсер Иосиф Пригожин, Шульгин ехал из Москвы в Петербург на концерт матери. За рулем была его девушка - Лиана. На подъезде к городу автомобиль врезался в отбойник.
По словам Пригожина, в больнице пострадавшему сделали операцию.
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