Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в больницу после ДТП в Ленинградской области, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как рассказал телеканалу продюсер Иосиф Пригожин, Шульгин ехал из Москвы в Петербург на концерт матери. За рулем была его девушка - Лиана. На подъезде к городу автомобиль врезался в отбойник.

По словам Пригожина, в больнице пострадавшему сделали операцию.

