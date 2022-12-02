Нелепый наряд Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети

Необычный наряд американской актрисы Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

64-летняя знаменитость появилась на красной дорожке гала-вечера, который прошел в рамках открытия Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии. Актриса посетила показ фильма "При чем тут любовь?" в черном платье, поверх которого была надета розовая оверсайз-накидка до пола, украшенная рюшами. Ее образ дополняли бархатные перчатки выше локтя в тон платью.

Читатели портала удивились наряду Стоун, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Я не знаю, как Шэрон удается выглядеть жизнерадостно в этом нелепом платье", "Она похожа на крышку от чайника моей бабушки", "Да ладно... Шэрон, зачем прикрывать такое великолепное тело непонятно чем?", "Какой-то беспорядок! Зачем она пришла сюда в каком-то рулоне?", "Шэрон Стоун выглядит как одна из тех кукол, наряды которых бабушка вязала крючком", - высказывались они.