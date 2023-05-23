https://news.day.az/showbiz/1566661.html Бейонсе потратила почти £2 тыс. на фастфуд для своей команды
Бейонсе потратила почти £2 тыс. на фастфуд для своей команды
Бейонсе потратила почти £2 тыс. в африканской сети кафе Nando's, специализирующейся на блюдах из курицы. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
41-летняя исполнительница угостила свою команду курицей перед концертом в Эдинбурге. Певица заказала 110 куриных бургеров, 90 питт и девять куриных окорочков, что в сумме вышло на £1,8 тыс.
Для заказа еды в кафе было использовано настоящее имя звезды.
Сейчас Бейонсе выступает в городах Великобритании в рамках ее мирового тура Renaissance.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре