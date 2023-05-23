Бейонсе потратила почти £2 тыс. на фастфуд для своей команды

Бейонсе потратила почти £2 тыс. в африканской сети кафе Nando's, специализирующейся на блюдах из курицы. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

41-летняя исполнительница угостила свою команду курицей перед концертом в Эдинбурге. Певица заказала 110 куриных бургеров, 90 питт и девять куриных окорочков, что в сумме вышло на £1,8 тыс.

Для заказа еды в кафе было использовано настоящее имя звезды.

Сейчас Бейонсе выступает в городах Великобритании в рамках ее мирового тура Renaissance.