Брэдли Купер запретил стулья на съемках своих фильмов

Актер и режиссер Брэдли Купер признался, что запретил пользоваться стульями на съемках своих фильмов. Об этом он рассказал в беседе с режиссером Спайком Ли для Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Купера, ему никогда не нравились стулья, и на съемках его фильма о композиторе Леонарде Бернстайне "Маэстро" никто не сидел.

"Когда я снимаю, я не смотрю плейбек. Нет стульев. Я всегда ненавидел стулья на съемочных площадках, энергия проседает, когда вы сами садитесь. У меня нет мониторов", - признался он.

Кроме того, добавил Купер, он не допускал никого постороннего на съемки.

"Только Стивен Спилберг приходил три раза, но кроме него, никого. Это должно быть святилище", - поделился он.

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