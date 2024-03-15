https://news.day.az/showbiz/1644997.html Элизабет Олсен и Майлз Теллер сыграют вместе в новой романтичной комедии - ФОТО
Элизабет Олсен и Майлз Теллер сыграют вместе в новой романтичной комедии - ФОТО
Элизабет Олсен и Майлз Теллер сыграют вместе в новой романтичной комедии "Вечность". Как передает Day.Az, режиссером выступит Дэвид Фрейн.
Сюжет строится вокруг нашего недалекого будущего, в котором у каждого человека есть шанс выбрать себе партнера, с которым он бы хотел провести вечность.
Дата релиза не сообщается.
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