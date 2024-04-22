Единственной внучке Брюса Уиллиса исполнился год

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала фото их единственной внучки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, кадрами в честь первого дня рождения Луэтты Румер Уиллис делится в Instagram.

"О, моя маленькая нежная доченька, я не могу поверить, что тебе год. Этот последний год с тобой был лучшим в моей жизни. Лу, я никогда не знала такой любви, как твоя", - отметила мама именинницы, назвав наследницу самой красивой, умной, веселой и милой девочкой.

"С каждым днем ты растешь и учишься больше, и ты мой лучший учитель и моя самая глубокая любовь", - добавила Румер.

Отцом Луэтты является бойфренд старшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, музыкант Дерек Ричард Томас. Его Румер поблагодарила за "лучший подарок" в первый день рождения их первенца.

Кроме этого, мама именинницы отметила своих сестер Таллулу и Скаут, а также поблагодарила маму Деми Мур, папу Брюса Уиллиса и его вторую жену Эмми Хеминг.

В частности, Румер показала кадры из своих домашних родов в апреле 2023 года.

Отметим, что в 2000 году Деми Мур и Брюс Уиллис развелись, воспитав трех наследниц - Румер, Таллулу и Скаут. Луэтта стала их первой и пока единственной внучкой.

Сейчас голливудский актер, страдающий от деменции, женат на Эмме Хеминг. Пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух наследниц - Мейбл и Эвелин.

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