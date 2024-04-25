Как будет выглядеть сцена "Евровидения-2024"

Организаторы "Евровидения-2024" представили фотографии дизайна сцены, на которой в "Мальмё Арена" выступят участники международного конкурса песни, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт "Евровидения".

Над дизайном сцены работали художник-постановщик Флориан Видер и художник по свету Фредрик Стормби. На то, чтобы спроектировать и построить сцену потребовалось примерно шесть месяцев.

Зрители увидят подвижные светодиодные кубы и полы. Сцена, имеющая крестообразную форму, позволит зрителям со всех ракурсов видеть выступление участников.

Напомним, что Азербайджан с песней "Özünlə apar" на "Евровидении-2024" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов.

Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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