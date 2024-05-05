Джоан Роулинг напишет еще шесть книг

Писательница Джоан Роулинг призналась в беседе с The Times, что планирует написать еще шесть произведений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Роулинг объяснила, что у нее в мыслях шесть идей для книг. На данный момент писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Она заявила, что будет еще два тома по этой вселенной.

"А затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться", - поделилась писательница.

Роулинг рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью. Она также рассказала, что в голове уже видит полный сюжет перед началом работы. Поэтому автор книг о Гарри Поттере может написать последнюю главу еще до того момента, как закончила первую.

Роулинг также призналась, что она только один раз испытала писательский кризис во время работы над произведением "Гарри Поттер и тайная комната". По словам писательницы, она была "просто ошеломлена, буквально застыла", не зная, куда двигаться дальше. Такое состояние продлилось неделю.

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