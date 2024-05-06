Представители Азербайджана на открытии конкурса "Евровидение-2024"

Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" - Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов приняли участие в церемонии официального открытия международного песенного конкурса в Мальмё, сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

По традиции участники конкурса прошли по бирюзовой ковровой дорожке и пообщались с представителями СМИ.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение-2024" Азербайджан представят Fahree и Илькин Довлатов с песней "Özünlə apar". Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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