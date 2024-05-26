Певица Валерия раскрыла свой самый безрассудный поступок

Российская певица Валерия раскрыла, какой поступок считает самым неожиданным и безрассудным в своей жизни. Как передает Day.Az, ее цитирует журнал Hello!

Исполнительница призналась, что боится высоты, но однажды решила совершить полет на параплане. "Я знала, что мой сын очень этого хотел, и в день его рождения сказала мужу: "Быстро звони, договаривайся, пока я не передумала!"" - рассказала она.

По словам певицы, для этого они отправились на гору высотой 1800 метров. "Для меня это было испытание. Меня муж отговаривал как мог, говорил, что риски неоправданные. Но я понимала, что это надо сделать", - добавила она.

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