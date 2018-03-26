Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе: американский таблоид вышел с сенсационной обложкой - ФОТО

С тех пор, как месяц назад Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о расставании, СМИ активно пытаются свести Дженнифер с бывшим мужем, Брэдом Питтом. Накануне таблоид Star вышел с сенсационной обложкой - снимком целующихся Питта и Энистон. Комментируя фото, Star сообщает, что знаменитости действительно встречаются, и произошло это благодаря другу Питта Джорджу Клуни, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно таблоиду, Клуни был первым, кто позвонил Брэду Питту после того, как от него ушла Анджелина Джоли. Клуни и настоял на том, чтобы его друг попробовал восстановить отношения с первой женой.

Как утверждает инсайдер, первая за долгие годы встреча экс-супругов случилась на одной из "оскаровских" афтепати

Позже выяснилось, что сенсационная информация не соответствует действительности. Журналисты портала Gossip Cop, опровергающего слухи о знаменитостях, выяснили, что снимок целующихся Питта и Энистон был сделан из двух старых фото актеров.