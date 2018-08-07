В Азербайджане установлены единые тарифы на подключение жилых помещений к электросети

Внедрение единых тарифов для абонентов, желающих провести в жилые помещения однофазную электрическую сеть мощностью до 20 киловатт из существующей сети напряжением в 0,4 киловольта, в целом поможет снизить стоимость данных услуг. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник начальник Управления перспективного развития и работы со Службой ASAN ОАО "Азеришиг" Эльсевар Рустамлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также с конца июля ОАО изменило схему энергообеспечения абонентов - такие услуги, как переход от однофазной к трехфазной сети, выдача абонентам новых кодов, замена счетчиков на объектах субъектов предпринимательства осуществляются исключительно через центры Службы ASAN, отметил он. В целом, как подчеркнул Рустамлы, в течение семи месяцев 2018 года ОАО увеличило количество услуг, осуществляемых посредством центров Службы ASAN - с 10 до 13.

В случае необходимости их количество может быть увеличено, добавил он. За семь месяцев текущего года, по словам Рустамлы, в ОАО поступило более 11,5 тысячи запросов от жителей жилых домов, желающих подключиться к электросети, и более чем 1700 запросов от предпринимателей, желающих провести электричество на бизнес-обьекты. Большая часть этих запросов была выполнена, за исключением случаев, когда наблюдались несоответствия в документах. В целом за семь месяцев текущего года в ОАО поступило более 101 тысячи обращений, отметил глава управления, добавив, что больше всего обращений было на услугу технической поддержки.

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