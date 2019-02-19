В связи с продолжением зимнего сезона увеличение числа заразившихся гриппом вполне ожидаемо. В Азербайджане ситуация в связи с вирусом гриппа находится под пристальным наблюдением, как и во всем мире.

Об этом в интервью Trend сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, передает Day.Az.

"У людей с симптомами взяты образцы крови и проводится анализ на наличие вируса гриппа и информация об этом каждую неделю направляется в Flunet (глобальная система мониторинга гриппа). Эту информацию можно найти на сайте www.who.int/flunet. В четвертую и пятую недели текущего года в Азербайджане выявлено 17 случаев заболевания гриппом "А". Это не больше ожидаемого", - сказала Харманджи.

Что касается кори, собеседница агентства отметила, что заболевание корью в настоящее время наблюдается во всем мире и в Европе. В период с 2013 по ноябрь 2018 года в Азербайджане ни у кого не было обнаружено кори. Однако с ноября 2018 года заболевание корью наблюдаются у людей, особенно в возрасте 20-40 лет.

"В Азербайджане очень высокий процент всех прививок, включая прививку против кори, и этот показатель находится на рекомендуемом со стороны ВОЗ уровне. Медицинские работники работают над привлечением отказавшихся от прививок граждан, к вакцинации", - отметила она.

Также глава представительства​ ВОЗ отметила, что в Азербайджане пока не зарегистрировано роста случаев заражения ветрянкой: "Рекомендация ВОЗ в связи с этим заключается в том, что каждая страна должна сама принимать решение в связи с заболеванием согласно своей эпидемиологической ситуации. Уровень заражения ветрянкой меньше, чем корью. В целом, это заболевание сравнительно мало распространено среди детей младшего возраста".

Комментируя информацию о том, что в Азербайджане якобы распространился вирус коксаки, Харманджи отметила, что ВОЗ не получала никакой информации об этом.