Начинается снос сгоревшего в Баку ТЦ "Диглас".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в связи с этим с целью безопасности территория ограждена железными барьерами. На крышу здания поднята тяжелая техника.

Сотрудник компании, занимающейся сносом, сказал ONA, что в настоящее время ведется подготовка к сносу: "Снос здания начнется 22 мая".

Отметим, что 26 марта этого года в пятиэтажном торговом центре "Диглас" в Низаминском районе столицы произошел пожар. В результате пожара пострадали 6 человек, еще 10 человек отравились дымом, погибших нет. Торговый центр площадью 2 гектара полностью сгорел.