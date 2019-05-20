https://news.day.az/society/1121447.html Когда снесут торговый центр "Диглас"? - НАЗВАНА ДАТА
Когда снесут торговый центр "Диглас"? - НАЗВАНА ДАТА
Начинается снос сгоревшего в Баку ТЦ "Диглас".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в связи с этим с целью безопасности территория ограждена железными барьерами. На крышу здания поднята тяжелая техника.
Сотрудник компании, занимающейся сносом, сказал ONA, что в настоящее время ведется подготовка к сносу: "Снос здания начнется 22 мая".
Отметим, что 26 марта этого года в пятиэтажном торговом центре "Диглас" в Низаминском районе столицы произошел пожар. В результате пожара пострадали 6 человек, еще 10 человек отравились дымом, погибших нет. Торговый центр площадью 2 гектара полностью сгорел.
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