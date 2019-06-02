В Лянкяране произошла авария, в результате которой погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в городе Лиман столкнулись микроавтобус марки Mercedes и легковой автомобиль Renault.

В результате ДТП, пассажир микроавтобуса Вугар Рзаев 1983 года рождения, житель города Лиман, скончался на месте происшествия. Водитель микроабтобуса Ихтияр Шушаханов 1984 года рождения был доставлен в Лянкяранскую центральную больницу. Раненому диагнозтировали открытый перелом левого коленного сустава и закрытая черепно-мозговая травма.

По факту ведется расследование.