В моллах в Баку будут измерять температуру всем посетителям

В торговых центрах будут измерять температуру всех посетителях на входе в объекты. 

Об этом, как передает Day.Az, говорится в перечне специальных правил работы для торговых центр в период мер социальной изоляции, который был опубликован оперативным штабом при Кабинете министров. 

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