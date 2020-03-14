В моллах в Баку будут измерять температуру всем посетителям

В торговых центрах будут измерять температуру всех посетителях на входе в объекты.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в перечне специальных правил работы для торговых центр в период мер социальной изоляции, который был опубликован оперативным штабом при Кабинете министров.

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