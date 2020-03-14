https://news.day.az/society/1212419.html В моллах в Баку будут измерять температуру всем посетителям
В моллах в Баку будут измерять температуру всем посетителям
В торговых центрах будут измерять температуру всех посетителях на входе в объекты.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в перечне специальных правил работы для торговых центр в период мер социальной изоляции, который был опубликован оперативным штабом при Кабинете министров.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре