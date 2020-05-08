В Азербайджане пассажиров без масок не пустят на железнодорожные станции

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" доводит до сведения пассажиров, что пассажиры без медицинских масок не будут допускаться на территорию Бакинского ж/д вокзала, а также на станции и электропоезда.

Как передает Day.Az, об этом говорится в предупреждении ЗАО.

Отмечается, что контроль соблюдения указанного правила будут осуществлять сотрудники Управления полиции на железнодорожном транспорте.