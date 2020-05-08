https://news.day.az/society/1233239.html В Азербайджане пассажиров без масок не пустят на железнодорожные станции
В Азербайджане пассажиров без масок не пустят на железнодорожные станции
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" доводит до сведения пассажиров, что пассажиры без медицинских масок не будут допускаться на территорию Бакинского ж/д вокзала, а также на станции и электропоезда.
Как передает Day.Az, об этом говорится в предупреждении ЗАО.
Отмечается, что контроль соблюдения указанного правила будут осуществлять сотрудники Управления полиции на железнодорожном транспорте.
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