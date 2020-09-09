Помощь онкобольным будет оказываться из госбюджета

Кабинет министров Азербайджана разъяснил свое постановление №329.

Как сообщили Day.Az в Кабмине, постановлением предусмотрено внести изменение в "Порядок обеспечения лекарственными средствами онкологических больных".

Согласно изменению, в 9-м разделе документа слова "бюджетные средства соответствующего органа здравоохранения по территории, на которой проживает гражданин", заменяются словами "средства госбюджета".

Это связано с передачей в подчинение TƏBİB территориальных учреждений здравоохранения. Поэтому в связи с переходом в подчинение TƏBİB территориальные учреждения здравоохранения будут оказывать помощь онкологическим больным посредством госбюджета.

В соответствии с постановлением внесено изменение в "Нормативы финансирования государственных дошкольных учебных заведений". Суть изменения в том, что Закон о медицинском страховании будет распространяться на всю территорию Азербайджана.