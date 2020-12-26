Ликвидированные офицеры армянской армии в Шуше

Армянские Телеграм-каналы опубликовали факты фотографий ликвидированных нескольких высокопоставленных офицеров во время попадания ракетой 4-ого октября в культурный центр в Шуше.

Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры