https://news.day.az/society/1301741.html Ликвидированные офицеры армянской армии в Шуше - ФОТО
Ликвидированные офицеры армянской армии в Шуше - ФОТО
Армянские Телеграм-каналы опубликовали факты фотографий ликвидированных нескольких высокопоставленных офицеров во время попадания ракетой 4-ого октября в культурный центр в Шуше.
Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры
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