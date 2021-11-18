В Азербайджане готовят новый документ в сфере защиты прав детей

В Азербайджане ведется работа по определению стандартов в сфере защиты прав детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг журналистам председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, подготовлены предложения по 11 направлениям, в том числе по решению вопросов, связанных с детьми, сталкивающимися с угрозой насилия в семье и обществе.

"Эти инициативы находятся на стадии согласования с учреждениями. Стандарты в области защиты прав детей должны быть установлены во всех сферах. Соответствующие госорганы направляют нам определенные предложения, которые будут представлены в определенную инстанцию", - отметила Мурадова.