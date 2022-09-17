Видеокадры армянина из больницы, спасенного азербайджанскими военнослужащими

Распространилось видео армянского солдата, который был ранен и остался на поле боя после армянской провокации, а затем был спасен азербайджанскими военными.

Как передает Day.Az, армянский военнослужащий по имени Тигран в настоящее время находится на лечении в больнице.

Приводим диалог азербайджанского военнослужащего с ним:

- Тигран, как дела? ты меня помнишь?

- Да.

- Кто я?

- Человек, который спас меня.