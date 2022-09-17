https://news.day.az/society/1496281.html Видеокадры армянина из больницы, спасенного азербайджанскими военнослужащими - ВИДЕО
Видеокадры армянина из больницы, спасенного азербайджанскими военнослужащими - ВИДЕО
Распространилось видео армянского солдата, который был ранен и остался на поле боя после армянской провокации, а затем был спасен азербайджанскими военными.
Как передает Day.Az, армянский военнослужащий по имени Тигран в настоящее время находится на лечении в больнице.
Приводим диалог азербайджанского военнослужащего с ним:
- Тигран, как дела? ты меня помнишь?
- Да.
- Кто я?
- Человек, который спас меня.
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