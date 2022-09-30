Какой погоды ждать в субботу?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность без осадков, умеренный северный ветер, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром прогнозируется туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 29-33, в горах ночью - 5-10, днем - 16-21 градус тепла.