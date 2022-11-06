https://news.day.az/society/1509390.html Первые кадры строящейся новой станции бакинского метро - ФОТО
Первые кадры строящейся новой станции бакинского метро - ФОТО
В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новая станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена и одноименное депо.
Как сообщает Day.Az, строящаяся конечная станция третьей (Фиолетовой) линии Бакинского метрополитена имеет семивагонную платформу. На станции уже ведутся финальные отделочные работы и идет подготовка к открытию.
Ранее сообщалось, что станция "Ходжасан" будет сдана в эксплуатацию до конца 2022 года.
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