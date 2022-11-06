Первые кадры строящейся новой станции бакинского метро

В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новая станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена и одноименное депо.

Как сообщает Day.Az, строящаяся конечная станция третьей (Фиолетовой) линии Бакинского метрополитена имеет семивагонную платформу. На станции уже ведутся финальные отделочные работы и идет подготовка к открытию.

Ранее сообщалось, что станция "Ходжасан" будет сдана в эксплуатацию до конца 2022 года.