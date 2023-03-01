Лучшие из лучших – Бакинский цирк открыл новый сезон захватывающей программой

На манеже Бакинского государственного цирка представлена невероятно зрелищная новая программа DZIVA.

В этой программе собраны лучшие мировые цирковые номера в исполнении известных артистов из разных стран мира, передает Day.Az.

До начала показа исполняющий обязанности директора цирка Нахид Агаев в интервью представителям СМИ отметил, что в рамках шоу на манеж выйдут мастера циркового искусства из разных стран, покорившие международные арены.

"Бакинский государственный цирк открывает весенний сезон новой международной программой DZIVA. В программе представлены различные цирковые жанры, с яркими и самыми интересными номерами. Задача Бакинского государственного цирка с каждым разом делать программу все интереснее, захватывающе и увлекательнее", - сказал он.

Нахид Агаев добавил, что по традиции первый показ представления - благотворительный, его проводят для членов семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, а также воспитанников детских домов.

Организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов, который подчеркнул, что DZIVA является самой сильной программой Бакинского цирка за последние 20 лет.

"У нас выступают известные артисты из Испании, Германии, Беларуси. Наш цирк переживает новый период, и зрители, которые посетят это представление, станут тому свидетелями", - добавил Исрафилов.

Открыло цирковую программу выступление кордебалета, танцовщицы предстали перед публикой в невероятной красоты костюмах.

Высокие навыки жонглирования продемонстрировал Павел Ружило. Жонглер работает в лучших мировых цирках и варьете, он лауреат различных премий, участник самого престижного международного циркового фестиваля в Париже Festival Mondial du Cirque de Demain ("Цирк завтрашнего дня"), где был удостоен за свое мастерство "бронзовой медали". Зрители внимательно следили за движением его рук, пытаясь сосчитать количество мячей, которыми он жонглирует.

Номер Flying Trapeze InFiNiTi воздушных гимнастов в буквальном смысле олицетворяет фразу "захватывает дух". Под куполом цирка воздушные гимнасты демонстрировали самые настоящие чудеса, от которых у зрителей замирало сердце.

Акробаты, продемонстрировавшие свои трюки на дорожке, под зажигательную музыку выполнили сложные сальто и повороты. Воздушная гимнастка из Беларуси представила номер на кольце, также был показан номер MALVINA with DOGS.

В ходе программы состоялась премьера номера, созданного специально для этого представления, его выполнил дуэт "Inna&Darya" под руководством обладателя высшей цирковой награды Монте Карло, известного воздушного гимнаста Аллахверди Исрафилова.

А вновь создающаяся бакинская труппа цирка была представлена Гюнай Нуриевой с оригинальным номером "Девушка-каучук".

Спустя десятилетия в Бакинском государственном цирке был продемонстрирован великолепный номер с хищниками Big Cat Show. Потомственный дрессировщик Ростислав Гаврылив вывел на арену тигров и представителя львиного семейства. Как признается сам Гаврылив, в его программах уникально то, что он показывает взаимоотношения животных между собой, плюс теплые взаимоотношения человека и хищника. Бакинской публике дрессировщик показал, что животные могут быть не только свирепыми и злыми, но и любвеобильными. И на мгновение показалось, что они как домашние кошки.

Ну и, конечно, настроение всей программе задавал клоун, без которого невозможно представить себе цирк. Дуэт Oleq fon Suvoroff и Андрей Жигалов подарил публике массу положительных эмоций, в ходе их выступления улыбки не сходили с лиц зрителей.

Все это цирковое действо прошло в сопровождении балетной труппы Бакинского государственного цирка под руководством ведущей солистки старейшего варьете Cuba Havana Tropicana Эдглис Хайле Моньер.

Организатор программы - Аллахверди Исрафилов, продюсер - директор цирка DZİVA Серж Бондарчук, художественный руководитель - Эдглис Хайле Монье.

Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, а также в дни праздника Новруз в 12.00 и 16.00.

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