https://news.day.az/society/1562310.html Поножовщина в Уджаре
Поножовщина в Уджаре
В Уджаре брата ранил ножом брата.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Тюркаджи.
Житель села Рамазан Аваз оглу Халилов, 1980 года рождения, на почве возникшего между ними конфликта нанес ножевое ранение своему брату Сахману Халилову 1967 года рождения.
Пострадавший госпитализирован в Уджарскую Центральную районную больницу.
Сообщается, что причиной ссоры между братьями стал спор из-за крупно-рогатого скота, забредшего в хозяйство одного из них.
По данному факту проводится расследование.
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