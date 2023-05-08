Поножовщина в Уджаре

В Уджаре брата ранил ножом брата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Тюркаджи.

Житель села Рамазан Аваз оглу Халилов, 1980 года рождения, на почве возникшего между ними конфликта нанес ножевое ранение своему брату Сахману Халилову 1967 года рождения.

Пострадавший госпитализирован в Уджарскую Центральную районную больницу.

Сообщается, что причиной ссоры между братьями стал спор из-за крупно-рогатого скота, забредшего в хозяйство одного из них.

По данному факту проводится расследование.