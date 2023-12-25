В Товузе столкнулись легковые автомобили

- есть погибшие и раненые - ФОТО

В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в селе Дюзджырдахан Товузского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей марки ВАЗ погиб один, пострадали несколько человек.

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