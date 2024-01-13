Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 13:00 13 января, в Баку и на Абшеронском полуострове дождь перешел в мокрый снег.

Как сообщает Day.Az, в Шахбузе, Дашкесане, Кяльбаджаре, Шуше, Лачине, Ханкенди, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шабране, Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Гяндже, Шамкире, Шамахы, Зардабе, Сальяне, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Кюрдамире, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре шел дождь.

Максимальная скорость ветра достигла 32 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 26 м/с - в Нафталане, 23 м/с - в Геранбое, 21 м/с - в Мингячевире, 18 м/с - в Агдаме, 16 м/с - в Барде, Тертере, 15 м/с - в Шеки. По данным станции Нефтяные камни, высота волн на Каспии составила 4,2 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР составила до 4 градусов тепла, в низменных районах страны - до 7 градусов тепла, в горных районах - до 4 градусов мороза, в высокогорных районах - до 12 градусов мороза.

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