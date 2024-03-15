Российский университет транспорта объявляет образовательную стипендиальную программу для граждан Азербайджана - ФОТО (R)
Согласно сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Российской Федерации объявляется конкурс по различным уровням образования на 2024-2025 учебный год.
Студенты, успешно прошедшие конкурс, могут воспользоваться образовательной стипендиальной программой Российского университета транспорта (МИИТ). Стипендиальная программа направлена на подготовку молодых национальных кадров в сфере транспорта в Азербайджане.
Образовательные степени университета включают бакалавриат, специалитет, магистратуру. Также имеется подготовительный факультет русского языка. Форма обучения - очная. Преподавание ведется на русском языке.
Стипендиальная программа охватывает следующее:
Специалитет (5 лет)
• Наземные транспортно-технологические средства
• Инженерия транспортного строительства
• Состав движения железных дорог
• Эксплуатация железных дорог
Бакалавр (4 года)
• Наземные транспортно-технологические комплексы
• Технология транспортных процессов
• Инженерия транспортного строительства
• Аэронавигация
Магистратура (2 года)
• Наземные транспортно-технологические комплексы
• Инженерия транспортного строительства
• Технология транспортных процессов
• Стандартизация и метрология
Обеспечение:
- Полная оплата стоимости обучения
- Общежитие (оплачивается студентом 10 долларов США в месяц)
- Ежемесячная стипендия
- Бесплатные годичные подготовительные курсы русского языка для студентов, не владеющих языком.
Кто может принять участие в конкурсе:
- Выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и университетов (или студенты и учащиеся, которые закончат обучение в этом году)
Документы, необходимые для участия в программе:
- Удостоверение личности
Отборочные туры:
- Онлайн-тест по математике
- Офлайн-интервью (на азербайджанском и русском языках)
Дата приема заявок: 15.03.2024 - 05.04.2024
Дата отборочных тестов: 15.04.2024 - 25.04.2024
Дата собеседования: 26.04.2024 - 10.05.2024
Дата объявления победителей: 13.05.2024
Дата выдачи необходимого пакета документов победителям: 15.05.2024
Регистрация, прием документов и вступительные тесты проводятся в онлайн-форме.
От успешно сдавших тесты и поступивших в вуз потребуются следующие документы:
- Скан-копия паспорта и скан-копия нотариально заверенного перевода паспорта на русский язык
- Скан-копии документов об образовании (аттестат о среднем образовании, дипломы) и скан-копии их нотариально заверенных переводов
- Сканированная копия медицинской справки
- Скан-копия сертификата об отсутствии ВИЧ
- Аннотация (для абитуриентов, поступающих в магистратуру)
- Заявление-анкета
Отметим, что Российский университет транспорта - это не только ведущий национальный транспортный вуз Российской Федерации, но и крупнейший индустриальный университет. Этот вуз служит базовой площадкой кадрового и научного обеспечения развития транспортной индустрии.
Зарегистрироваться можно по этой ссылке.
Зарегистрированные кандидаты пройдут онлайн-тестирование, а кандидаты, успешно прошедшие тесты, будут приглашены на очное собеседование. Заявки успешных кандидатов на всех этапах будут отправлены в университет.
По возвращении в Азербайджан студентам, успешно завершившим обучение, будет предоставлен приоритет при трудоустройстве в Азербайджанское агентство наземного транспорта, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", AZAL и ЗАО "Бакинский метрополитен".
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