Российский университет транспорта объявляет образовательную стипендиальную программу для граждан Азербайджана

Согласно сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством транспорта Российской Федерации объявляется конкурс по различным уровням образования на 2024-2025 учебный год.

Студенты, успешно прошедшие конкурс, могут воспользоваться образовательной стипендиальной программой Российского университета транспорта (МИИТ). Стипендиальная программа направлена ​​на подготовку молодых национальных кадров в сфере транспорта в Азербайджане.

Образовательные степени университета включают бакалавриат, специалитет, магистратуру. Также имеется подготовительный факультет русского языка. Форма обучения - очная. Преподавание ведется на русском языке.

Стипендиальная программа охватывает следующее:

Специалитет (5 лет)

• Наземные транспортно-технологические средства

• Инженерия транспортного строительства

• Состав движения железных дорог

• Эксплуатация железных дорог

Бакалавр (4 года)

• Наземные транспортно-технологические комплексы

• Технология транспортных процессов

• Инженерия транспортного строительства

• Аэронавигация

Магистратура (2 года)

• Наземные транспортно-технологические комплексы

• Инженерия транспортного строительства

• Технология транспортных процессов

• Стандартизация и метрология

Обеспечение:

Полная оплата стоимости обучения

Общежитие (оплачивается студентом 10 долларов США в месяц)

Ежемесячная стипендия

Бесплатные годичные подготовительные курсы русского языка для студентов, не владеющих языком.

Кто может принять участие в конкурсе:

Выпускники школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов и университетов (или студенты и учащиеся, которые закончат обучение в этом году)

Документы, необходимые для участия в программе:

Удостоверение личности

Отборочные туры:

Онлайн-тест по математике

Офлайн-интервью (на азербайджанском и русском языках)

Дата приема заявок: 15.03.2024 - 05.04.2024

Дата отборочных тестов: 15.04.2024 - 25.04.2024

Дата собеседования: 26.04.2024 - 10.05.2024

Дата объявления победителей: 13.05.2024

Дата выдачи необходимого пакета документов победителям: 15.05.2024

Регистрация, прием документов и вступительные тесты проводятся в онлайн-форме.

От успешно сдавших тесты и поступивших в вуз потребуются следующие документы:

Скан-копия паспорта и скан-копия нотариально заверенного перевода паспорта на русский язык

Скан-копии документов об образовании (аттестат о среднем образовании, дипломы) и скан-копии их нотариально заверенных переводов

Сканированная копия медицинской справки

Скан-копия сертификата об отсутствии ВИЧ

Аннотация (для абитуриентов, поступающих в магистратуру)

Заявление-анкета

Отметим, что Российский университет транспорта - это не только ведущий национальный транспортный вуз Российской Федерации, но и крупнейший индустриальный университет. Этот вуз служит базовой площадкой кадрового и научного обеспечения развития транспортной индустрии.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Зарегистрированные кандидаты пройдут онлайн-тестирование, а кандидаты, успешно прошедшие тесты, будут приглашены на очное собеседование. Заявки успешных кандидатов на всех этапах будут отправлены в университет.

По возвращении в Азербайджан студентам, успешно завершившим обучение, будет предоставлен приоритет при трудоустройстве в Азербайджанское агентство наземного транспорта, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", AZAL и ЗАО "Бакинский метрополитен".