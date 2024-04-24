В Азербайджане отменяются расходы на первоначальную сессию по медиации в коммерческих спорах

В Азербайджане отменяются расходы на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации в коммерческих спорах.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Постановлением внесены изменения в "Сумму оплаты и других расходов, предусмотренных для проведения первоначальной сессии медиации".

Так, коммерческие споры были исключены из перечня расходов на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации.

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