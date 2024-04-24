https://news.day.az/society/1654948.html В Азербайджане отменяются расходы на первоначальную сессию по медиации в коммерческих спорах
В Азербайджане отменяются расходы на первоначальную сессию по медиации в коммерческих спорах
В Азербайджане отменяются расходы на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации в коммерческих спорах.
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Постановлением внесены изменения в "Сумму оплаты и других расходов, предусмотренных для проведения первоначальной сессии медиации".
Так, коммерческие споры были исключены из перечня расходов на оказание услуг медиации во время первоначальной сессии медиации.
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