Стартовал "Бакинский марафон - 2024", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в проводимом уже в седьмой раз Бакинском марафоне соревнуются более 18 тысяч участников.

В марафоне "Победи ветер" принимают участие более 200 почетных гостей и свыше 6 тысяч студентов. Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе те, что живут и работают в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Стартовая и финишная точки марафона, проводимого под девизом "Победи ветер", расположены на Площади государственного флага. Маршрут марафона проходит вдоль Приморского бульвара и охватывает центральные улицы и проспекты города (проспект Нефтчиляр - Бакинский бульвар Белый город - улица Хагани Рустамова - Бакинский бульвар Белый город - проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр - Баиловский круг - Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта).

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