https://news.day.az/society/1657847.html Синоптики о фактической погоде в Азербайджане
Синоптики о фактической погоде в Азербайджане
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, в настоящее время температура воздуха в столице и на полуострове составляет 20 градусов тепла, наблюдается юго-восточный ветер, скорость которого до 13 м/с.
"С 11:00 до 13:00 местами ожидаются кратковременные дожди. Прогнозируется, что юго-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, а температура воздуха повысится до 21-23 градуса", - говорится в сообщении.
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