Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в настоящее время температура воздуха в столице и на полуострове составляет 20 градусов тепла, наблюдается юго-восточный ветер, скорость которого до 13 м/с.

"С 11:00 до 13:00 местами ожидаются кратковременные дожди. Прогнозируется, что юго-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, а температура воздуха повысится до 21-23 градуса", - говорится в сообщении.

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